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Ardahan'da soğuk hava ve sis

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 18:42 | Son Güncelleme

Kentte gün boyu etkisini sürdüren soğuk hava, akşam saatlerinde yerini yoğun sise bıraktı

Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis ulaşımı aksatıyor.

Kent merkezinde hava sıcaklığının akşama doğru düşmeye başlamasıyla birlikte yoğun sis ve pus oluştu. Cadde ve sokaklarda sis nedeniyle görüş mesafesi önemli ölçüde düştü.

Soğuk hava ve sis yollarda buzlanmaya neden olurken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Sis kent merkezinin yanı sıra Ardahan-Artvin kara yolunun giriş noktasında yoğunlaştı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezinde akşama doğru sisin etkili olduğunu belirterek, "Şu an bize intikal eden olumsuz bir durum yok. Ancak soğuk hava ve sis nedeniyle sürücülerin daha dikkatli olmalarını istiyoruz." dedi.

Soğuk ve sisten dolayı bazı vatandaşların saçlarında kırağı oluştuğu da görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan sis ulaşıma engel

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