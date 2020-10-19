HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ardahan’da tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı

Ardahan’da tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 15:26 | Son Güncelleme

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Göle ve Damal ilçelerinde, kaçak kazı yapan 6 kişiyi suçüstü yakaladı.Damal ilçesi İkizdere köyü Tilki Delikleri mevkiinde, A.P., M.G., B.V., C.K.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Göle ve Damal ilçelerinde, kaçak kazı yapan 6 kişiyi suçüstü yakaladı.
Damal ilçesi İkizdere köyü Tilki Delikleri mevkiinde, A.P., M.G., B.V., C.K. ve T.T. isimli şahıslar tarafından kaçak kazı yapıldığı bilgisi alan KOM şube ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda; çok sayıda kazı malzemesi, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 16 adet av tüfeği fişeği, 1 adet elektronik define arama cihazı ve çeşitli kazı malzemeleri ile beş kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Gözaltına alınanlardan T.T. isimli şahsın yoklama kaçağı suçundan arandığı da tespit edildi.
Göle Çobanköy’de ise K.A. isimli şahıs define aramak maksadıyla izinsiz kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan inceleme neticesinde; şüpheli K.A. isimli şahsın yaklaşık 30-35 metre uzunluğunda tünel kazıp, içerisine aydınlatma tesisatı döşeyerek, tüneli direklerle desteklediği tespit edildi.
Gözaltına alınan 6 zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı... Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı...
Baba ve oğlu ölmüştü! Dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktıBaba ve oğlu ölmüştü! Dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı
AÖF duyurdu! Online olacakAÖF duyurdu! Online olacak
En Çok Okunan Haberler
İğrenç olayı saklayan anneye babadan dava
İğrenç olayı saklayan anneye babadan dava
Bugün başlıyor, hafta boyunca sürecek!
Bugün başlıyor, hafta boyunca sürecek!
4 milyon kişinin borçlarına yapılandırma müjdesi
4 milyon kişinin borçlarına yapılandırma müjdesi
Ne yaptın Şeyma! Tüm vücudunu yağlarken...
Ne yaptın Şeyma! Tüm vücudunu yağlarken...
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve doluya karşı dikkat!
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve doluya karşı dikkat!
Polis camı kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam etti
Polis camı kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam etti
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Diğer Haberler
HSK'dan 11 hakim ve savcı için meslekten ihraç kararı
HSK'dan 11 hakim ve savcı için meslekten ihraç kararı
Şanlıurfa’da ayakkabı fabrikasında çalışan işçiler yemekten zehirlendi
Şanlıurfa’da onlarca işçi yemekten zehirlendi
Konya'da baba ve oğlunun öldüğü korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Baba ve oğlu ölmüştü! Dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı
Antalya'da kahreden olay! 2 ayık bebeğinin ölümüne neden oldu
Antalya'da kahreden olay!
Aksaray'da korkunç olay! Polise kapıyı açıp, bıçaklamaya devam etti
Korkunç olay! Polise kapıyı açıp, bıçaklamaya devam etti
İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: 17 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Soylu duyurdu: 17 terörist etkisiz hale getirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.