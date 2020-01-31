HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ardahan'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Ardahan'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 16:33 | Son Güncelleme

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde Jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik farklı zamanlarda yaptığı operasyonlarda bin 234 adet Bizans, Ortaçağ ve Rus dönemine ait tarihi eser ele geçirildi.

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde Jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik farklı zamanlarda yaptığı operasyonlarda bin 234 adet Bizans, Ortaçağ ve Rus dönemine ait tarihi eser ele geçirildi.
Göle ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığına dair ihbarları değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, farklı zamanlarda yaptığı operasyonlarda zeytin bidonları, otomobil, otobüs ve ikametlerde ki gizli bölmelere saklanan Bizans, İslami, Ortaçağ ve Rus dönemine ait olduğu belirlenen bin 234 adet sikke, mühür ve tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirdi. Tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
PARTNER Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı! Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı!
Vali son durumu anlatıp böyle dedi: Allah bize akıl fikir versinVali son durumu anlatıp böyle dedi: Allah bize akıl fikir versin
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

Evli kadın gar tuvaletinde evli olan sevgilisini öldürmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı

Evli kadın gar tuvaletinde evli olan sevgilisini öldürmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Seksi sempanze'nin son hali olay oldu!

Seksi sempanze'nin son hali olay oldu!

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Valiliği'nden 'Suriyeli' açıklaması

İstanbul Valiliği'nden 'Suriyeli' açıklaması

Gaziantep’te karbonmonoksit kabusu! 1 günde 301 kişi zehirlendi

Gaziantep’te karbonmonoksit kabusu! 1 günde 301 kişi zehirlendi

Zonguldak Valisi Bektaş: Allah bize akıl fikir versin

Vali son durumu anlatıp böyle dedi: Allah bize akıl fikir versin

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Altay tankı açıklaması!

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den 'Altay' tankı açıklaması!

Korkunç ölüm! Pres makinesine sıkışarak can verdi

Pres makinesine sıkışarak can verdi

Pompalı tüfekle 5 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi yaralamıştı! Olay yerinde her şeyi tek tek anlattı

Cani böyle getirildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.