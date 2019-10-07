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Ardahan'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 17:21 | Son Güncelleme

Ardahan'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Ardahan'da, Roma ve Bizans dönemlerine ait 97 sikke ele geçildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte tarihi eser satmak için girişimde bulunulacağı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Bazı adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 97 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri Ardahan Adliyesinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ardaha Ardahan'da tarihi eser kaçakçılığı sikke

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