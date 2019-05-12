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Ardahan’da taş ocağında patlama: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 21:37 | Son Güncelleme

Ardahan merkez Çataldere köyünde bulunan Salduzlar Beton A.Ş’ye ait taş ocağında meydana gelen patlamada 4 kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Ardahan’ın Çataldere köyünde bulunan Salduzlar Beton A.Ş’ye ait taş ocağında saat 19.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Ardahan’da taş ocağında patlama: 4 yaralı

Ardahan merkez Çataldere köyünde bulunan Salduzlar Beton A.Ş’ye ait taş ocağında meydana gelen patlamada 4 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ardahan’ın Çataldere köyünde bulunan Salduzlar Beton A.Ş’ye ait taş ocağında saat 19.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamadan dolayı Selçuk Yazgan, Adem Demirci, Murat Çetin ve Taner Sarıvaz ağır yaralandı. 112 Acil ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan 4 yaralı da Erzurum’a sevk edildi.

Ardahan’da taş ocağında patlama: 4 yaralı

Ardahan’da taş ocağında patlama: 4 yaralı

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