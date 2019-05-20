HABER

Ardahan'da taş ocağındaki patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 13:41 | Son Güncelleme

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren işçinin cenazesi, Zonguldak'ta toprağa verildi

Ardahan'da 12 Mayıs'ta taş ocağında meydana gelen patlamanın ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden işçinin naaşı, Zonguldak'ta defnedildi.

Çataldere köyünde bulunan taş ocağındaki patlamada ağır yaralanan ve müdahaleye rağmen kurtarılamayan Murat Çetin'in cenazesi, Kozlu ilçesine bağlı Sivriler köyüne getirildi.

Çetin'in naaşı, Sivriler Köyü Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Törene işçinin ailesi ve yakınları, AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

- Olay

Çataldere köyündeki taş ocağında 12 Mayıs'ta meydana gelen patlamada Selçuk Yazgan, Adem Demirci, Murat Çetin ve Taner Sarıvaz ağır yaralanmıştı. Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, Erzurum'daki Yakutiye Araştırma Hastanesi ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Çetin, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İşçilerden Selçuk Yazgan'ın cenazesi dün Zonguldak'ta toprağa verilmişti.

'Burada bir tarih yatıyor''Burada bir tarih yatıyor'
Bataklığa saplanan köpeği itfaiye kurtardıBataklığa saplanan köpeği itfaiye kurtardı
Aracının üstünde otoparka götürüldüAracının üstünde otoparka götürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ardahan cenaze işçi patlama taş ocağı Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

''Fatih Terim bana tokat attı''

''Fatih Terim bana tokat attı''

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

20 Mayıs resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyükçekmece Kaymakamlığından açıklama

Büyükçekmece Kaymakamlığından açıklama

Yeni askerlik sistemi ve 3600 ek göstergeyle ilgili yeni açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Ünlü iş adamı ve eşinin rehin alınması olayıyla ilgili Sarar şirketinden açıklama

Sarar şirketinden rehin alınma olayı hakkında açıklama

Elleriyle yakalayıp canlı canlı çubuğa taktılar!

Elleriyle yakalayıp canlı canlı çubuğa taktılar!

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasının iletişim modeli

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasının iletişim modeli

İstanbul'da silahlı soygun! Ateş açıldı

Fatih'te hareketli dakikalar! Ateş açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.