Ardahan'da taş ocağındaki patlama

Ardahan'da 12 Mayıs'ta taş ocağında meydana gelen patlamanın ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden işçinin naaşı, Zonguldak'ta defnedildi.

Çataldere köyünde bulunan taş ocağındaki patlamada ağır yaralanan ve müdahaleye rağmen kurtarılamayan Murat Çetin'in cenazesi, Kozlu ilçesine bağlı Sivriler köyüne getirildi.

Çetin'in naaşı, Sivriler Köyü Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Törene işçinin ailesi ve yakınları, AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

- Olay

Çataldere köyündeki taş ocağında 12 Mayıs'ta meydana gelen patlamada Selçuk Yazgan, Adem Demirci, Murat Çetin ve Taner Sarıvaz ağır yaralanmıştı. Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, Erzurum'daki Yakutiye Araştırma Hastanesi ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Çetin, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İşçilerden Selçuk Yazgan'ın cenazesi dün Zonguldak'ta toprağa verilmişti.

