Ardahan'da taş ocağındaki patlama

Ardahan'da 12 Mayıs'ta taş ocağında meydana gelen patlamanın ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden işçinin cenazesi, Zonguldak'ta defnedildi.

Çataldere köyünde bulunan taş ocağındaki patlamada ağır yaralanan ve müdahaleye rağmen kurtarılamayan Taner Sarıvaz'ın cenazesi, Devrek ilçesine bağlı Kabaca köyüne getirildi.

Sarıvaz'ın cenazesi, Kabaca Köy Camisi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine işçinin ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

- Olay

Çataldere köyündeki taş ocağında 12 Mayıs'ta meydana gelen patlamada Selçuk Yazgan, Adem Demirci, Murat Çetin ve Taner Sarıvaz ağır yaralanmıştı. Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, Erzurum'daki Yakutiye Araştırma Hastanesi ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Sarıvaz, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İşçilerden Selçuk Yazgan'ın cenazesi 19 Mayıs'ta, Murat Çetin'in cenazesi ise 20 Mayıs'ta Zonguldak'ta toprağa verilmişti.

