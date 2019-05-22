Ardahan'da taş ocağındaki patlamada ölen işçi toprağa verildi

Cüneyt ÖZFİDAN/DEVREK(Zonguldak),(DHA)-ARDAHAN'da taş ocağında meydana gelen patlamada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Taner Sarıvaz (21), Zonguldak'ın Devrek ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Ardahan'ın Çataldere köyündeki taş ocağında 12 Mayıs günü meydana gelen patlamada, Selçuk Yazgan, Adem Demirci, Murat Çetin ve Taner Sarıvaz yaralandı. Erzurum'da tedaviye alınan işçilerden Selçuk Yazgan cumartesi, Murat Çetin ise pazar günü yaşamını yitirdi. İşçilerden Taner Sarıvaz da dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Selçuk Yazgan ile Murat Çetin Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde toprağa verilirken, Taner Sarıvaz’ın cenazesi ise bugün Devrek ilçesine bağlı Kabaca köyüne getirildi. Sarıvaz, köy camiinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

İşçilerin ekip olarak maden ve taş ocaklarında patlatma işi yaptıkları, olayın yaşandığı taş ocağıyla da 3 günlük çalışma için anlaştıkları öğrenildi. Acı olayın, ikinci günde dinamit patlatma sırasında yaşandığı bildirildi.

