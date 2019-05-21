Ardahan'da taş ocağındaki patlamada ölü sayısı 3'e yükseldi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ARDAHAN'daki taş ocağında meydana gelen patlamada ağır yaralanan Taner Sarıvaz (21), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Taş ocağındaki patlamada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Ardahan'ın Çataldere köyündeki taş ocağında 12 Mayıs günü meydana gelen patlamada, Selçuk Yazgan, Adem Demirci, Murat Çetin ve Taner Sarıvaz yaralandı. Erzurum'da tedaviye alınan işçilerden Selçuk Yazgan cumartesi, Murat Çetin ise pazar günü yaşamını yitirdi. İşçilerden Taner Sarıvaz da bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Selçuk Yazgan ve Murat Çetin Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde toprağa verildi. Taner Sarıvaz’ın ise Devrek ilçesinde yarın toprağa verileceği bildirildi.

Adem Demirci’nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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