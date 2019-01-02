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Ardahan'da termometreler eksi 27'yi gösterdi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 10:48 | Son Güncelleme

DOĞU Anadolu Bölgesi dün gece buz kesti.

Alper TURGUT/POSOF (Ardahan), (DHA) - DOĞU Anadolu Bölgesi dün gece buz kesti. Ardahan’ın Göle ilçesi sıfırın altında 27,8 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Doğu Anadolu Bölgesi, kuzeyden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken kar yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Ardahan'ın Göle İlçesi'nde dün gece termometreler sıfırın altında 27,8 dereceye kadar düştü. Termometreler sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 22, Kars'ta 21, Erzurum'da 16, Ağrı'da 11, Erzincan'da 8, Muş'ta 7, Iğdır'da 3 dereceyi gösterdi. SOĞUK NEDENİYLE SU ISITICILARI PATLADI Posof İlçesinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle çeşmeler, hayvan sulukları buz tuttu. Çatılardan metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu. Soğuk hava nedeniyle çatılarda bulunan güneş enerjili su ısıtıcıları patladı. Türkgözü Köyü'nde yaşayan Durmuş Beyazhan, "Dondurucu soğuklar nedeniyle köy içerisindeki çeşmeler dondu. Hayvanların su içtiği suluklar buz tuttu. Bir haftadır hayvanlar çeşmeden su içemiyor" dedi. Öte yandan Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların, sürücülerin ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

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