Ardahan'da tır devrildi: 1 ölü

Ardahan'ın Posof ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Posof-Türkgözü karayolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 53 E 19310 plakalı cam yüklü tır, Türkgözü Sınır Kapısı'na üç kilometre mesafede devrildi.

Kazanın ardından bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

