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Ardahan'da trafik kazası: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 21:15 | Son Güncelleme

Ardahan'da trafik kazası: 8 yaralı

Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında aralarında Ardahan İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Güven Karakaya'nın da olduğu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ardahan-Kars çevre yolu kavşağında Seyfun Keleşoğlu idaresindeki 36 AAB 884 plakalı kamyonet ile Ardahan İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Güven Karakaya idaresindeki 06 BY 4760 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler Keleşoğlu ile Karakaya'nın yanı sıra, Yunus Emre, Sibel ve Enes Karakaya, Aykut Namlıgöz, Mükremin Keleşoğlu, Berivan Alp yaralandı.

Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

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Ardahan trafik kazası

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