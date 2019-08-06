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Ardahan'da tüfekle vurulmuş bozayı bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 11:07 | Son Güncelleme

Göle Kaymakamı Cevat Gün: - "Ekipler inceleme yapıyor. Henüz kim tarafından vurulduğu tespit edilmedi"

Ardahan'ın Göle ilçesinde tüfekle vurulmuş bozayı bulundu.

Okçu köyü kırsalında av tüfeğiyle telef edilmiş bozayı gören vatandaşlar, durumu jandarmaya ve Göle Kaymakamlığına bildirdi.

Ekiplerin çalışması sonucu çöplüğe yiyecek bulmaya giden bozayının avcılar tarafından tüfekle vurularak telef edildiği belirlendi.

Göle Kaymakamı Cevat Gün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuyla ilgili inceleme başlattıklarını belirterek, "Ekipler şu an gerekli inceleme çalışmasını yapıyor. Henüz kim tarafından vurulduğu tespit edilmedi." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan bozayı Göle

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