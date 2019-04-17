Ardahan'da ulaşıma kar ve sağanak engeli

Ardahan'ın Göle ilçesi ile Kars arasındaki ulaşımı sağlayan kara yolunda meydana gelen göçük ulaşımı aksattı.

Alınan bilgiye göre, etkili sağanak ve kar yağışı sonrası Ardahan'ın Göle ilçesi ile Kars arasındaki ulaşımı sağlayan kara yolunun 9. kilometresinde göçük meydana geldi.

Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri, Hoştülbent Köyü mevkisindeki göçük nedeniyle yolu trafiğe kapattı.

Söz konusu yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatan ekipler, sürücülere de Ardahan-Göle kara yolunu kullanmaları uyarısında bulundu.

