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Ardahan'da ulaşıma kar ve tipi engeli (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 19:26 | Son Güncelleme

OKULLAR TATİL EDİLDİ Ardahan Valiliği, yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda şiddetli kar yağışı ve fırtına sebebiyle, görüş mesafesinin de çok azalmasından dolayı eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

OKULLAR TATİL EDİLDİ
Ardahan Valiliği, yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda şiddetli kar yağışı ve fırtına sebebiyle, görüş mesafesinin de çok azalmasından dolayı eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "Engelli ve hamile kamu personeli de izinli sayılacaktır.
Sürücülerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için yola çıkmamaları önemle duyurulur" denildi.

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