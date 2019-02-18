Ardahan'da ulaşıma kar yağışı ve tipi engeli

Ardahan'da kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.
Kent merkezinde aralıklarla etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.
Kar ve tipi nedeniyle trafik polislerince Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof kara yollarında tır geçişlerine izin verilmiyor. Söz konusu yollarda diğer araçların da zincir takmaları isteniyor.
Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada ise söz konusu yollarda tır geçişlerine olumsuz hava koşulları yüzünden izin verilmediği belirtilerek, ekiplerin yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttüğü aktarıldı.
'Manisa'da uçak düştü' iddiası! Ekipler alarma geçti
İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz
Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'
Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak?
Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!
Okuyucu Yorumları 0 yorum