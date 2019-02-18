Ardahan'da ulaşıma kar yağışı ve tipi engeli

Ardahan'da kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kent merkezinde aralıklarla etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.

Kar ve tipi nedeniyle trafik polislerince Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof kara yollarında tır geçişlerine izin verilmiyor. Söz konusu yollarda diğer araçların da zincir takmaları isteniyor.

Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada ise söz konusu yollarda tır geçişlerine olumsuz hava koşulları yüzünden izin verilmediği belirtilerek, ekiplerin yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttüğü aktarıldı.

