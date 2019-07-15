HABER

Ardahan’da ulaşıma sis engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 03:08 | Son Güncelleme

Ardahan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.Ardahan-Posof karayolunun Ilgar Dağı mevkiinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması sürücüleri zor durumda bıraktı.

Ardahan’da ulaşıma sis engeli

Ardahan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Ardahan-Posof karayolunun Ilgar Dağı mevkiinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması sürücüleri zor durumda bıraktı. Görüş mesafesinin 5 metrenin altına düştüğü yollarda sürücüler zor anlar yaşıyor. Akşam saatlerinde Ilgar Dağı Mevkinde etkili olan yoğun siste görüş mesafesi 5 metrenin altına düştü. Ardahan-Posof güzergahında yollarda seyir halinde bulunan sürücüler zor anlar yaşarken, herhangi bir kazaya karışmamak için yoğun çaba harcadılar.
Hava sıcaklığı -2 derece olarak ölçülürken, sis de etkisini gösterirdi. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları hususunda ikaz etti

Ardahan’da ulaşıma sis engeli

Tarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymışTarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymış
İhbarı alan ekipler harekete geçti! Sivas'ta korku dolu gece!İhbarı alan ekipler harekete geçti! Sivas'ta korku dolu gece!
Şehit askerler memleketlerine uğurlandıŞehit askerler memleketlerine uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cansız bedeni bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi

Cansız bedeni bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Elbisenin altı çok cesur! İç çamaşırı giymedi

Elbisenin altı çok cesur! İç çamaşırı giymedi

Rum basınından flaş iddia!

Rum basınından flaş iddia!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzurum'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Erzurum'da 4,3 büyüklüğünde deprem

İhbarı alan ekipler harekete geçti! Sivas'ta korku dolu gece!

İhbarı alan ekipler harekete geçti! Sivas'ta korku dolu gece!

En mutlu günleri kabusa döndü! Düğün bir anda karıştı!

En mutlu günleri kabusa döndü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Diyanet İşleri Başkanlığına flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

15 Temmuz şehit ve gazileri anısına mapping gösterisi gerçekleştirildi

15 Temmuz şehit ve gazileri anısına mapping gösterisi gerçekleştirildi

Rize'de düğün yemeğinden 115 kişi zehirlendi

Hastane acili dolup taştı! Tam 115 kişi birden!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.