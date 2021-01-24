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Ardahan’da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

24.01.2021 00:12 | Son Güncelleme:
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Ardahan’da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.Ardahan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs mahkeme tarafından tutuklandı.

Ardahan’da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Ardahan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs mahkeme tarafından tutuklandı. Kentte uyuşturucu ticaretini engellemek amacıyla yapılan çalışmalarda, takibi yapılan U.A isimli şahıs Cumhuriyet Caddesi üzerinde durdurularak arama yapıldı. Şahsın üst aramasında satışa hazır bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem yapılan U.A. isimli şahıs adli makamlarca tutuklandı.
Ayrıca, bir hafta içerisinde il genelinde yapılan 3 ayrı operasyonda esrar ve kırmızı reçeteli ilaçlar ele geçirildi.

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