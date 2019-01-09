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Ardahan'da üzerinde kar biriken tek katlı ev çöktü: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 13:41 | Son Güncelleme

Ardahan'da üzerinde kar biriken tek katlı ev çöktü: 1 ölü, 2 yaralı

Ardahan'daki yoğun kar nedeniyle çöken tek katlı evde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kent merkezine bağlı Çetinsu köyünde bulunan ve üzeri toprak olan Eflat Tüter'e ait tek katlı ev, üzerine biriken yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü.

Çöken binanın enkazı altında kalan Eflat Tüter'in kızı Bilgeyiz Sancar (64) hayatını kaybetti, Eflat Tüter ve eşi Kırmısiye Tüter ise yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı olay yerinde inceleme yaptıktan sonra hastaneye gelerek yaralıları ziyaret etti.

Vali Masatlı, ziyarette yaptığı konuşmada aileye gerekli yardımın yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Aile için konut yapılacak. Ayrıca aile yeni evine kavuşana kadar hayvanlarının bakımı konusunda da gerekli çalışmanın yapılması talimatını verdim. Devletimiz her şart ve ortamda vatandaşın yanındadır, bu böyle bilinmeli. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

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1 ölü 1 yaralı Ardahan Çetinsu köyü çökme ev

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