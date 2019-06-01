Ardahan'da vali trafik denetlemesine katıldı

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA) - ARDAHAN Valisi Mustafa Masatlı, polis ve jandarma kontrol noktalarını ziyaret ederek, ekiplerle birlikte Ramazan Bayramı öncesinde trafik denetlemesi yaptı.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili bugün itibariyle başlarken birçok yerde de trafik kazalarını önlemek için önlemler alınıyor. Ardahan Valisi Mustafa Masatlı da sürücü ve araç güvenliği konusunda denetimde bulunmak üzere, ilin giriş ve çıkış noktalarında konuşlu bulunan polis ve jandarma kontrol noktalarına gitti ve araçları durdurarak ehliyet ve kimlik sorgulaması yaptı. Drone ile desteklenen ve havadan da trafiğin denetlendiği uygulamada, Vali Masatlı durdurduğu araçların sürücüleriyle bir süre sohbet etti. Vali Masatlı, vatandaşları trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri kullanmaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarılarda bulunarak denetimin ardından sürücülere iyi yolculuklar diledi ve Ramazan bayramını tebrik etti. Vali Masatlı, "İçişleri Bakanlığımızca bu sene özellikle trafik yılı olarak ilan edildi. Bu çerçevede trafik uygulamaları devam etmekle birlikte, yaklaşan Ramazan bayramı münasebetiyle tüm ülke genelinde 9 günlük bir bayram tatili olacak. İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla, bu süre zarfında trafik akışının güvenli bir şekilde yapılması amacıyla tüm emniyet ve jandarma birimlerimizce yolda kontrol faaliyetlerini devam ettiriyoruz. Bu yolda hep birlikteyiz. ‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın’ sloganlarıyla beraber, bayramımızın her bakımdan huzurlu ve güvenli bir şekilde geçmesi için ilimizde her türlü tedbiri almış durumdayız" diye konuştu.