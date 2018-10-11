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Ardahan'da yatılı okulda üzerine dolap düşen öğrenci öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 21:21 | Son Güncelleme

İl Milli Eğitim Müdürü Çerkezoğlu: - "Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı, idari yönden de soruşturma başlatacağız"

Ardahan'da, kaldığı yatılı okulda üzerine dolap düştüğü belirtilen öğrenci öldü.

Karagöl Mahallesi 75. Yıl Caddesi'nde Kazımkarabekir Yatılı Bölge Ortaokulunun yatılı kısmında kalan 5. sınıf öğrencisi Zerrin Koç (10), akşam odasında arkadaşları ile oynarken üzerine elbise ve kitap koymak için kullandıkları dolap düştü.

Yaralanan Koç, görevlilerin haber vermesi sonucu ambulans ile Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Koç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Ardahan Vali Yardımcısı Salih Kalkan, İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir ve Koç'un yakınları hastaneye gelerek konuya ilişkin bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Koç'un üzerine dolap düştüğü için hayatını kaybettiğini belirterek, "İlk aldığımız bilgi arkadaşları ile oynarken kaldığı odada kullandığı dolap üzerine düşüyor. Dolabın altında kalan küçük kızımız yaralanıyor ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybediyor. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı, idari yönden de soruşturma başlatacağız." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan Kazımkarabekir Yatılı Bölge Ortaokulu öğrenci

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