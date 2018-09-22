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Ardahan'da yıldırımın isabet eden çoban ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 19:48 | Son Güncelleme

Ardahan'da yıldırımın isabet eden çoban ağır yaralandı

Ardahan'ın Posof ilçesinde hayvan otlattığı sırada yıldırım isabet eden çoban ağır yaralandı.

İlçeye bağlı Erim köyü yaylasında hayvanları otlattığı sırada çoban Hamza Aydın'a yıldırım isabet etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine ambulansla Posof Devlet Hastanesine kaldırılan Aydın, buradaki tedavisinin ardından Ardahan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ardahan Sağlık Müdürü Erkan Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanın durumunun ağır olduğunu, bu nedenle Erzurum'a sevkinin kararlaştırıldığını belirterek, "Yaygın vücut yanığı var. Bu nedenle Erzurum Atatürk Üniversitesi Yoğun Bakım Ünitesinde yerini ayırdık ve sevk ediyoruz." dedi.

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Ardahan Hamz Aydın Posof yaralanma Yıldırım

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