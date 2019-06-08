Ardahan’da meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü devrildi. Kazada biri ağır 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ardahan’dan Diyarbakır’a seyir halindeki yolcu otobüsü Çatak köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak yan yattı. Yaklaşık 15 metre sürüklenen otobüste biri ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerinde jandarma güvenlik önlemleri alırken, otobüsün parçalarının etrafa dağılması ise dikkat çekti.
Ardahan’da yolcu otobüsü devrildi: 1 ağır 6 yaralı
Ardahan’da yolcu otobüsü devrildi: 1 ağır 6 yaralı
Ardahan’da yolcu otobüsü devrildi: 1 ağır 6 yaralı
Ardahan’da yolcu otobüsü devrildi: 1 ağır 6 yaralı
Ardahan’da yolcu otobüsü devrildi: 1 ağır 6 yaralı
Ardahan’da yolcu otobüsü devrildi: 1 ağır 6 yaralı
Ardahan’da yolcu otobüsü devrildi: 1 ağır 6 yaralı
Ardahan’da yolcu otobüsü devrildi: 1 ağır 6 yaralı
Ardahan’da yolcu otobüsü devrildi: 1 ağır 6 yaralı
Ardahan’da yolcu otobüsü devrildi: 1 ağır 6 yaralı
Ardahan’da yolcu otobüsü devrildi: 1 ağır 6 yaralı
Ardahan’da yolcu otobüsü devrildi: 1 ağır 6 yaralı
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