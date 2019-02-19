Ardahan’da yollar kardan kapandı, araçlar mahsur kaldı

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle 167 köyü yolu ulaşıma kapandı, onlarca araç yolda kaldı.

Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu Ardahan'da araçlar yollarda kaldı. Gece saatlerinde AFAD ve Karayolları ekiplerince kurtarılan kişiler, bugün bıraktıkları yerlerden araçlarını almak için bölgeye gittiler. Bazı kişiler kara gömülen araçlarını küreklerle çıkarmaya çalıştılar. Kar ve tipi nedeniyle dün akşam saatlerinde kapanan Ardahan-Posof-Türkgözü karayolundaki 2 bin 540 rakımlı Ilgar Geçidi ve Ardahan-Şavşat-Artvin karayolu üzerindeki 2 bin 640 rakımlı Sahara Geçidi ve Ardahan-Göle karayolu, ekiplerin yoğun çalışmaları neticesinde bugün öğlen saatlerinde yeniden trafiğe açıldı.

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