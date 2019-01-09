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Ardahan'daki kapalı kara yolları ulaşıma açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 16:44 | Son Güncelleme

Kar ve tipi nedeniyle kapanan Ardahan-Şavşat, Ardahan-Posof kara yollarında ulaşım normale döndü

Bölgedeki kar ve tipi nedeniyle dün akşam kapanan Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof kara yolları yeniden ulaşıma açıldı.

Ardahan-Şavşat ile Ardahan-Posof kara yollarında tipinin dinmesiyle, ekiplerce karla mücadele çalışması başlatıldı.

Karayolları ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik yoğun çalışmasının ardından, yollarda ulaşım normale döndü.

Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, açılanlar dahil tüm yollarda yoğun buzlanma olduğu, bu nedenle sürücülerin tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Öte yandan, il genelinde kar ve tipiden dolayı 43 köy yolunda halen ulaşım sağlanamıyor.

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Ardahan kapanan yollar açıldı

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