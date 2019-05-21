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Ardahan’daki patlamada 3’üncü işçi de hayata tutunamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 16:30 | Son Güncelleme

Ardahan’da bir taş ocağında meydana gelen patlamada Zonguldaklı işçi Selçuk Yazgan ve Murat Çetin’den sonra 21 yaşındaki Taner Sarıvaz’da hayatını kaybetti.12 Mayıs günü Ardahan merkeze bağlı Çataldere köyünde bulunan Salduzlar Beton A.Ş.’ye ait taş ocağında patlama meydana geldi.

Ardahan’daki patlamada 3’üncü işçi de hayata tutunamadı

Ardahan’da bir taş ocağında meydana gelen patlamada Zonguldaklı işçi Selçuk Yazgan ve Murat Çetin’den sonra 21 yaşındaki Taner Sarıvaz’da hayatını kaybetti.
12 Mayıs günü Ardahan merkeze bağlı Çataldere köyünde bulunan Salduzlar Beton A.Ş.’ye ait taş ocağında patlama meydana geldi. Taş ocağında henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada işçiler Selçuk Yazgan, Adem Demirci, Murat Çetin ve Taner Sarıvaz ağır yaralanmışlardı. İşçiler, Ardahan Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından Erzurum’a sevk edilmişlerdi.
Zonguldaklı 4 işçiden Selçuk Yazgan’ın ardından ağır yaralanan Murat Çetin de hayatını kaybetmişti. Sabah saatlerinde Yazgan ve Çetin’in ardından ağır yaralı olarak hastanede tedavi altında bulunan 21 yaşındaki Taner Sarıvaz’ın da vefat ettiği öğrenildi.
Taner Sarıvaz’ın harçlığını çıkarmak için Ardahan’daki taş ocağında çalışmaya gittiği öğrenildi. Taner Sarıvaz’ın cenazesi yarın Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Kabaca köyünde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek.

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