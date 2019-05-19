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Ardahan'daki taş ocağında ölen işçi, Zonguldak'ta toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 16:31 | Son Güncelleme

ARDAHAN'daki taş ocağında meydana gelen patlamada ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Selçuk Yazgan'ın (38) cenazesi, memleketi Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde toprağa verildi.

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ARDAHAN'daki taş ocağında meydana gelen patlamada ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Selçuk Yazgan'ın (38) cenazesi, memleketi Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde toprağa verildi.

12 Mayıs'ta Ardahan'ın Çataldere köyünde bulunan taş ocağında meydana gelen patlamada, Selçuk Yazgan, Adem Demirci, Murat Çetin ve Taner Sarıvaz ağır yaralandı. Erzurum'da tedaviye alınan Selçuk Yazgan, dün yaşam mücadelesini kaybetti. İşçilerden Murat Çetin'in de sabah saatlerinde ölüm haberi geldi. Selçuk Yazgan'ın cenazesi, işlemlerin ardından memleketi Zonguldak'ın Kozlu ilçesine gönderildi. Selçuk Yazgan'ın cenazesi, Kozlu Askeritepe Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

Maden ve taş ocaklarında 4 kişilik ekibiyle dinamit patlatma işi yapan evli ve 2 çocuk babası Selçuk Yazgan’ın taş ocağıyla 3 günlük çalışma için anlaştığı ortaya çıktı. Olayın ikinci çalışma günü dinamit patlatma sırasında meydana geldiği öğrenildi.

Murat Çetin’in cenazesinin de yarın memleketi Zonguldak’a gönderileceği öğrenildi.

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