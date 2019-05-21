HABER

Ardahan'daki taş ocağındaki patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 16:36 | Son Güncelleme

Taş ocağındaki patlamada ölen işçilerin sayısı 3'e yükseldi

Ardahan'da taş ocağındaki patlamada ölen işçilerin sayısı 3 oldu.

Salduzlar Beton AŞ'ye ait taş ocağında 12 Mayıs'ta yaşanan patlamada ağır yaralanan işçilerden Taner Sarıvaz, tedavi gördüğü Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Patlamada ölen işçilerin sayısı 3'e yükselirken, ağır yaralanan Adem Demirci'nin yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

Demircinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Çataldere köyündeki taş ocağında 12 Mayıs'ta yaşanan patlamada işçilerden Selçuk Yazgan, Adem Demirci, Murat Çetin ve Taner Sarıvaz ağır yaralanmıştı.

Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, Erzurum'daki Yakutiye Araştırma Hastanesi ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Hastanede vefat eden Çetin ile Yazgan, Zonguldak'ta toprağa verilmişti.

PARTNERİstanbul'da mutlaka görmeniz gereken semtlerİstanbul'da mutlaka görmeniz gereken semtler
Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem!Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem!
Ordu Fatih’e koştuOrdu Fatih’e koştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ağır yaralı Ardahan patlama Taner Sarıvaz taş ocağında patlama tedavi yoğun bakım

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Tarafsız Bölge' açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Tarafsız Bölge' açıklaması

Canlı yayında tartışma!

Canlı yayında tartışma!

Şike görüntüleri ortaya çıktı! 11 futbolcu gözaltında

Şike görüntüleri ortaya çıktı! 11 futbolcu gözaltında

Dolar alımında yeni dönem!

Dolar alımında yeni dönem!

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalet Bakanı: 11 bin 78 personel istihdam edilecek

Bakan Gül açıkladı: 11 bin 78 personel alınacak

Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem!

Yaptığı pes dedirtti! Herkes can derdindeyken o...

Yaptığı pes dedirtti! Herkes can derdindeyken o...

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Dargeçit eski Belediye Başkanı Sipçik'e 13,5 yıl hapis

Dargeçit eski Belediye Başkanı Sipçik'e 13,5 yıl hapis

TBMM Alt Komisyonunun 'Sincan' raporu: Çocuklarda darp ve kötü muamele izi yok

TBMM Alt Komisyonunun 'Sincan' raporu tamamlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.