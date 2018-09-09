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Ardahan'ın adı atlı sporlarla anılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 17:41 | Son Güncelleme

Ardahan Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca bu yıl 6'ncısı düzenlenen Rahvan At Yarışları'na 12 ilden 70 at katıldı - Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez: "Rahvan at yarışlarına tarih boyunca ilgi duymuşuz. Yaşlılarımız anılarını anlatırken en ciddi, en heyecanlı anıları, rahvan at yarışlarıyla ilgili olan anılarıdır" - Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy: "Yaklaşık 3 milyonluk bir projemiz hayata geçmiş olacak. Geçince ne olacak? Ardahan'ın adı 365 gün hizmet ve turizm sektöründe, atlı sporlar sektöründe, geleneğinde geçmiş olacak"

Ardahan'da 6. Rahvan At Yarışları ve 4. Doğu Anadolu Şampiyonası yapıldı.

Rahvan at kültürünü geliştirmek amacıyla Ardahan Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca düzenlenen organizasyon, Ardahan-Artvin yolu üzerindeki Ardahan Rahvan At Yarış Sahası'nda gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, rahvan at yarışları kültürünü geliştirmeyi planladıklarını söyledi.

Rahvan at yarışlarının daha modern bir ortamda yapılması için Ardahan Belediyesinin çalışması olduğuna işaret eden Bilmez, "Rahvan at yarışlarına tarih boyunca ilgi duymuşuz. Yaşlılarımız anılarını anlatırken en ciddi, en heyecanlı anıları, rahvan at yarışlarıyla ilgili olan anılarıdır." dedi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy da yarışmaya ilişkin çok talep aldıklarını, dolayısıyla etkinliklerin yapıldığı alanı modern hale getirmek için çalışma başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu tesisi dört kategoride, rahvan at, atlı cirit, atlı okçuluk ve atlı kızak yarışlarının yapılabileceği bir konuma getirmek istiyoruz. 50 dönüm sahamız için projemizi hazırladık. Yaklaşık 3 milyonluk bir projemiz hayata geçmiş olacak. Geçince ne olacak? Ardahan'ın adı 365 gün hizmet ve turizm sektöründe, atlı sporlar sektöründe, geleneğinde geçmiş olacak."

Yüzlerce at severin heyecanla izlediği yarışlara katılan biniciler, belirlenen kurallar çerçevesinde dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Üçlü tay, dörtlü tay, küçük orta, büyük orta, başaltı kategorilerinde yapılan yarışmayı, çok sayıda vatandaş izledi.

Şampiyonada üçlü tay kategorisinde ipi göğüsleyen isim Şehmuz Yaprak olurken, dörtlü tay kategorisinde Veysi Gerihan birinciliği elde etti.

Küçük orta kategorisinde Hasan Yıldız, büyük orta kategorisinde ise Yener Koçulu birinciliği kazandı. Başaltı kategorisinde ise Ercan Şen birinci oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan Rahvan At Yarışları

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