Ardahan'ın adı atlı sporlarla anılacak

Ardahan'da 6. Rahvan At Yarışları ve 4. Doğu Anadolu Şampiyonası yapıldı.

Rahvan at kültürünü geliştirmek amacıyla Ardahan Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca düzenlenen organizasyon, Ardahan-Artvin yolu üzerindeki Ardahan Rahvan At Yarış Sahası'nda gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, rahvan at yarışları kültürünü geliştirmeyi planladıklarını söyledi.

Rahvan at yarışlarının daha modern bir ortamda yapılması için Ardahan Belediyesinin çalışması olduğuna işaret eden Bilmez, "Rahvan at yarışlarına tarih boyunca ilgi duymuşuz. Yaşlılarımız anılarını anlatırken en ciddi, en heyecanlı anıları, rahvan at yarışlarıyla ilgili olan anılarıdır." dedi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy da yarışmaya ilişkin çok talep aldıklarını, dolayısıyla etkinliklerin yapıldığı alanı modern hale getirmek için çalışma başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu tesisi dört kategoride, rahvan at, atlı cirit, atlı okçuluk ve atlı kızak yarışlarının yapılabileceği bir konuma getirmek istiyoruz. 50 dönüm sahamız için projemizi hazırladık. Yaklaşık 3 milyonluk bir projemiz hayata geçmiş olacak. Geçince ne olacak? Ardahan'ın adı 365 gün hizmet ve turizm sektöründe, atlı sporlar sektöründe, geleneğinde geçmiş olacak."