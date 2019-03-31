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Ardahan'ın Çıldır ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Kemal Yakup Azizoğlu kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 20:23 | Son Güncelleme

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Kemal Yakup Azizoğlu kazandı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Kemal Yakup Azizoğlu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Kemal Yakup Azizoğlu 979, CHP adayı Mehmet Mülazim Karaçay 355, MHP adayı Çağrı Alkanat 34 oy aldı.

-Azizoğlu'nun özgeçmişi-

Kemal Yakup Azizoğlu, 1957 yılında Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Yıldırımtepe köyünde doğdu. İlk ve orta öğretimini Çıldır'da tamamlayan Azizoğlu, Eskişehir İşletme Fakültesinden mezun oldu.

Maliye bakanlığında çeşitli görevlerde bulunan Azizoğlu, 2014 yerel seçimlerinde DSP'den Çıldır Belediye Başkanı olarak seçildikten sonra AK Parti'ye geçti. Azizoğlu, evli ve iki çocuk babası.

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