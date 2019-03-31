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Ardahan'ın Hanak ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Ayhan Büyükkaya kazandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 20:23 | Son Güncelleme

Ardahan'ın Hanak ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Ayhan Büyükkaya kazandı.

Ardahan'ın Hanak ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Ayhan Büyükkaya kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ayhan Büyükkaya 823, AK Parti adayı Taşdemir Çoban 746, DSP adayı Necat Tuna 199 oy aldı.

-Büyükkaya'nın öz geçmişi-

Ayhan Büyükkaya, 1962 yılında Hanak'ta doğdu. Büyükkaya, ilk ve orta öğrenimini de burada tamamladı.

Kocaeli Belediyesinde uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunan Büyükkaya, 2014 yılındaki yerel seçimlerde CHP'den Hanak Belediye Başkanı olarak seçildi. Büyükkaya, evli ve bir çocuk babası.

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