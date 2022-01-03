Ardahan'ın Posof ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

Ardahan'ın Posof ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
İlçede bir süredir etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı.
Bu nedenle ilçedeki tüm ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ilçe Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.
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