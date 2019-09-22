HABER

Ardahan'ın yükseklerine kar yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 00:07 | Son Güncelleme

ARDAHAN'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Deniz BAŞLI ARDAHAN (DHA)- ARDAHAN'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan Şavşat-Ardahan Karayolu’nun 2640 rakımlı Sahara Dağı'nda kar yağışı, tipi ve sis yüzünden sürücüler zor anlar yaşadı. Sahara Dağı'nda kurulan Yavuzköyün yayla evleri kar altında kalırken, ortaya seyirmik manzara çıktı. Sahara Geçidi'nde kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Yetkililer, bu yolu kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Esenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılarEsenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılar
Sivas üşüttüSivas üşüttü
İstanbu'un turizmdeki başarısı sürüyorİstanbu'un turizmdeki başarısı sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başsavcılık'tan Demirtaş ve Yüksekdağ açıklaması

Başsavcılık'tan Demirtaş ve Yüksekdağ açıklaması

İstanbul'daki katliamda dehşete düşüren ifadeler

İstanbul'daki katliamda dehşete düşüren ifadeler

Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sunucusu belli oldu

Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sunucusu belli oldu

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

ABD'de kanlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD'de kanlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Dünya bu iddiayı konuşuyor! 'Vuralım ama ses çıkarmayın'

Dünya bu iddiayı konuşuyor! 'Vuralım ama ses çıkarmayın'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Elektrikli bisiklet sürprizi

Elektrikli bisiklet sürprizi

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de korkunç kaza! Araç takla attı

Korkunç kaza! Araç takla attı

21 Eylül 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 1 milyon 888 bin TL devretti

Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı! Binlercesi böyle bulundu

Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı! Binlercesi böyle bulundu

Meteoroloji'den karla karışık yağmur uyarısı!

Meteoroloji'den karla karışık yağmur uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli pikap aracını kullandı

İlk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan kullandı!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! PKK’ya ait 3 ayrı sığınak ele geçirildi

PKK'ya ait 3 ayrı sığınak ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.