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Ardahanlı öğrencilere 5 bin Beşiktaş forması dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 18:56 | Son Güncelleme

Beşiktaş Taraftar ve Dernekler Sorumlusu Burhan Topuz öncülüğünde Ardahan’da 5 bin öğrenciye forma dağıtıldı.

Deniz BAŞLI / ARDAHAN,(DHA)

Beşiktaş Taraftar ve Dernekler Sorumlusu Burhan Topuz öncülüğünde Ardahan’da 5 bin öğrenciye forma dağıtıldı. Öğrenciler Beşiktaş forması almak için birbiriyle yarıştılar.
Ardahan Fen Lisesi önünde öğrencilere forma dağıtımı yapıldı. Forma dağıtımı sırasında izdihama neden olan öğrenciler Beşiktaş forması almak için birbiriyle yarışırken, forma dağıtan yetkililer zor anlar yaşadılar. Forma dağıtım sonrası Vali Mehmet Emin Bilmez‘in katılımıyla bir tören düzenlendi.
Fen Lisesi Hülya Avşar Spor Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, "Türkiye’nin en doğusu serhat şehir Ardahan’ı unutmayan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman başta olmak üzere yönetimden olup buraya kadar gelen herkese teşekkürler ediyorum" dedi.
Beşiktaş Taraftar ve Dernekler Sorumlusu Burhan Topuz ise "Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’ın 'Edirne’den Kars’a kadar, Tekirdağ’dan Hakkâri'ye kadar' bir projesi vardı. Bu proje bütün çocuklarımızı bütün gençlerimize Beşiktaş sevgisinin ve Beşiktaş aşkını aşılamak adına bölgelere gidip bu çocukların gönlünün okşamak ve onların ümitlerinin yeşertmek adına başlattığımız bu projenin bu ayağını Ardahan’da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.
Konuşmalar ardından Burhan Topuz, Vali Mehmet Emin Bilmez'e adının yazılı olduğu formayı hediye etti. Vali Mehmet Emin Bilmez ve beraberindekiler salondaki çocuklara Beşiktaş forması giydirdiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Forma dağıtımından görüntü
- Öğrencilerin forma almak için yarışları
- Forma giyenlerden görüntü
- Taraftar ve Dernekler Sorumlusu Burhan Topuz’un konuşması
- Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez’in konuşması
- Detay görüntüler

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