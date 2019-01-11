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Arda'nın gururlandıran uluslararası başarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 10:18 | Son Güncelleme

İZMİR'de 9 yaşındayken piyano çalmaya başlayan Arda Ayhan (12), 3 yıl içinde uluslararası alanda elde ettiği başarılarla ailesi ve öğretmenlerinin gurur kaynağı oldu.

Arda'nın gururlandıran uluslararası başarısı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de 9 yaşındayken piyano çalmaya başlayan Arda Ayhan (12), 3 yıl içinde uluslararası alanda elde ettiği başarılarla ailesi ve öğretmenlerinin gurur kaynağı oldu. İtalya'da kazandığı birincilik ve ikincilik ödüllerinin ardından 26 ülkeden 50 katılımcının yer aldığı Belçika'daki Cesar Frenck İnternational Piano Competition'a (Cesar Frenck Uluslararası Piyano Yarışması) katılan genç yetenek Arda Ayhan, bu kez üçüncülük ödülüne layık görüldü. Bu yarışmaya organizasyonu düzenleyen Belçikalı Philiipe Raskin tarafından özel bir mektupla davet edilen Arda Ayhan, en yakın dostu gibi gördüğü piyanosuyla yeni başarılara yelken açacak.
Okulun koridorlarında gördüğü piyanolara bakarak müziğe ilgi duymaya başlayan özel bir okulun 7'nci sınıf öğrencisi Arda Ayhan, önce arkadaşlarından öğrendiği notaları çalışarak melodileri öğrendi. Bir süre sonra evde özel piyano dersleri alan Ayhan, İtalya'nın Lovere kentinde her yıl yapılan Tadini İnternational Music Competition'da (Tadini Uluslararası Müzik Yarışması) kendi kategorisinde ikinci oldu. Jüri üyelerinden birer saatlik master class eğitimi alan Ayhan, en son 14-16 Aralık 2018'de Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Cesar Frenck İnternational Piano Competition'da üçüncü oldu.
Yarışma heyecanını anlatan Arda Ayhan, "Son katıldığım yarışma ilk ikisine göre daha zor ve büyük bir yarışmaydı. O yüzden gitmeden önce tedirginlik yaşadım. Büyük piyanistleri görünce heyecanımı biraz daha gidermeye çalıştım. Son gün çıkmadan önce bacağım titriyordu ve durduramıyordum. Özgüvenim yerindeydi ama yine de çok korkuyordum. Birçok ülkeden katılımcı vardı. Ama Türkiye'den tek ben olduğum için ayrı bir ilgi gördüm" dedi.
Ağabeyinde de müzik kulağı olduğunu ve onun da birlikte gittikleri Alsancak'taki bir müzik okulunda gitar eğitimi aldığını anlatan Ayhan, sınav haftalarında piyanoya istediği vakti ayıramadığını belirterek, "Piyanoya oturunca ve çalmaya başlayınca kendimi iyi hissediyorum. Özellikle parçaları seviyorsam eğleniyorum. Onu bir dost gibi görüyorum" diye konuştu.
KISA SÜREDE İLERLEDİ
Arda'ya 3,5 yıldır piyano dersi veren öğretmeni Gülnare Özdemir ise öğrencisinin önünün açık olduğunu söyleyerek, "Arda ilk geldiğinde kendi kendine birşeyler çalıyordu. Ama ilk piyanoya dokunuşunda onun özel olduğunu anladım. Çünkü kendisi bazı notaları çözmüş, sevdiği parçaları çalabiliyordu. Eğitime başladık ve kısa sürede ilerledi" dedi. Yalnızca yeteneğin değil çalışmanın da çok önemli olduğunu belirten Özdemir, ailenin verdiği desteğin gerekli olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:
"İtalya'daki jürilerden biri bize mektup yazdı. Arda'yı dinlemiş ve yetenekli olduğunu görmüş. Kendi yarışmasına davet etti. Oraya giden tek Türk'tü. İyiki de gitti. Seviyesi daha yüksek ve zor olan bu yarışmada 3'üncü oldu. Yarışmalarda elde ettiği başarılar hepimize gurur veriyor. Ama başarı hep birlikte çalışarak oluyor. Tek başına kimse bişey yapamaz. Bir süre yarışmaya ara verip eğitime önem vereceğiz."
Arda'nın annesi sınıf öğretmeni Özlem Ayhan da oğlunun başarılarıyla gurur duyduğunu belirterek, ona her zaman gereken desteği vereceklerini ifade etti.

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Arda'nın gururlandıran uluslararası başarısıArda'nın gururlandıran uluslararası başarısıArda'nın gururlandıran uluslararası başarısıArda'nın gururlandıran uluslararası başarısı

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