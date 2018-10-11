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ARDA'NIN SİLAHI HASTANEDE ATEŞ ALDI (ARŞİV)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 21:15 | Son Güncelleme

Futbolcu Arda Turan'ın şarkıcı Berkay Şahin'la kavgasının ardından gittiği hastanede tabancasının ateş aldığı öğrenildi.

Haber: Müslim SARIYAR / İSTANBUL (DHA) Futbolcu Arda Turan'ın şarkıcı Berkay Şahin'la kavgasının ardından gittiği hastanede tabancasının ateş aldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Arda Turan, eğlence mekanında burnunu kırdığı Berkay'ın tedavi için gittiği Ulus'taki hastaneye saat 05.30 sıralarında gitti. İkilinin Check-up servisi önünde tekrar tartıştıkları bu sırada Arda Turan'ın silahının ateş aldığı öğrenildi. Hastanede sabah mesaiye başlayan servis görevlileri fotokopi makinası ve zeminde mermi girişi gördüler. Olaydan saatler sonra mermi izini ve boş kovanı gören çalışanların haber vermesi üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hastaneye geldi. Yapılan araştırmada 'silahla ateş etme olayı'nın polise bildirilmediği tespit edildi. Hastanenin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, ateş edilme anının kamera açısı dışında olduğunu ancak Arda Turan'ın elinde tabancayla yürürken görüldüğünü belirledi. Bunun üzerine hastanenin o geceki güvenlik amirine de olayı saklamaktan dolayı işlem yapıldı. Olayla ilgili olarak savcılığın, Arda Turan hakkında "kasten yaralama" ve "silahla tehdit"ten işlem yapılması, olaya şahit olan Berkay Şahin'in eşi Özlem ve şarkıcı Murat Dalkılıç'ın da ifadelerinin alınmasının talep edildiği öğrenildi.

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