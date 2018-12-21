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Arda'nın solunum cihazına ihtiyacı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 10:22 | Son Güncelleme

YALOVA’da bir özel hastanede 3,5 aydır tedavisi devam eden serebral palsi hastası Arda Yolcu’nun (11) tedavisinin evinde devam için değeri 25 bin TL olan solunum cihazı gerekiyor.

Arda'nın solunum cihazına ihtiyacı var

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da bir özel hastanede 3,5 aydır tedavisi devam eden serebral palsi hastası Arda Yolcu’nun (11) tedavisinin evinde devam için değeri 25 bin TL olan solunum cihazı gerekiyor. SGK tarafından karşılanan cihaz için 12’nci sırada olduklarını belirten anne Alev Yolcu, “Çocuğum Yalova’da özel bir hastanede tedavi görüyor. Eve çıkarmamız gerekiyor ancak bunun için de solunum cihazı olması lazım. Boşta solunum cihazı yok, sırada bekliyoruz. Oğlumun boğazı delik olduğu için vaktimiz yok, destek istiyorum” dedi.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan serebral palsi hastası Arda Yolcu, hastalığına bağlı olarak solunum yetmezliği yaşamaya başladı. Aynı zamanda kronik solunum yetmezliği hastası olan Arda, Bursa’da bir çocuk hastanesinde tedaviye alındı. Ardından burada durumu ağırlaşan çocuk için yoğun bakım ünitesi araştırıldı. Bu nedenle Yalova’da özel bir hastaneye nakledilen Arda, bu hastanede 3,5 aydır yaşam mücadelesi veriyor.
Masrafları SGK tarafından karşılanan Arda Yolcu, tedaviye olumlu yanıt verdi. Ancak Arda’nın taburcu edilebilmesi için ev tipi mekanik solunum cihazına ihtiyacının olduğu bildirildi. SGK'ya yapılan başvuru sonrası solunum cihazının temin edilebilmesi için Bursa genelinde 12’nci sıraya alındıkları belirtildi.
Çocuğuna sıranın bir an önce gelmesi için dua etttiğini söyleyen anne Alev Yolcu, "Orhangazi ile Yalova arasında her gün mekik dokuyorum. Eşim asgari ücretli olarak çalışıyor. Oğlum 3,5 aydır yoğun bakımda yatıyor. 1,5 aydır durumu iyi, eve çıkması gerekiyor ancak solunum cihazı lazım. Bunun için sıraya girmemiz gerekti. Şu anda önümüzde 11 kişi var. Oğlumun boğazı delindi, nefesini makine ile alacak. Mekanik solunum cihazının ücreti 20- 25 bin TL civarında. Benim bunu ödeyecek, karşılayacak gücüm yok. Desteğe ihtiyacımız var” dedi.

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