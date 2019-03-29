Ardern'e Pekin yönetimini uyarması çağrısı

PEKİN (AA) - Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'e, gelecek haftaki Çin ziyareti sırasında Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Müslümanların "eğitim merkezi" adı altında faaliyet gösteren kamplarda istismar edilmesine ilişkin endişeleri dile getirmesi çağrısı yapıldı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen saldırıların ardından "Müslümanların hakları konusunda coşkuyla konuşan" Ardern'in, bunu Pekin'de yapması gerektiğini belirtti.

HRW'den yapılan açıklamada, Yeni Zelanda Başbakanı'ndan, Çin'deki tüm üst düzey yetkililere kamuoyunun önünde "eğitim merkezi" denilen kampları kapatması, istismarları sona erdirmesi, bağımsız ve uluslararası gözlemcilerin Sincan bölgesine girişine izin vermesi yönünde çağrıda bulunması istendi.

Birleşmiş Milletler (BM) Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi'nin (İHOP) Çin'de ayrımcılığa uğrayan topluluklarla ilgili İsviçre'nin Cenevre kentinde ağustosta düzenlediği toplantıya katılan insan hakları kuruluşları, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yerel yöneticilerin siyasi olarak sakıncalı tutumlar içinde olduğunu iddia ettiği bireyleri, siyasi eğitim merkezlerinde alıkoyduğunu açıklamıştı.