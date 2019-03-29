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Ardern'e Pekin yönetimini uyarması çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 10:04 | Son Güncelleme

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen saldırıların ardından "Müslümanların hakları konusunda coşkuyla konuşan" Ardern'in bunu Pekin'de yapması gerektiği çağrısında bulundu

PEKİN (AA) - Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'e, gelecek haftaki Çin ziyareti sırasında Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Müslümanların "eğitim merkezi" adı altında faaliyet gösteren kamplarda istismar edilmesine ilişkin endişeleri dile getirmesi çağrısı yapıldı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen saldırıların ardından "Müslümanların hakları konusunda coşkuyla konuşan" Ardern'in, bunu Pekin'de yapması gerektiğini belirtti.

HRW'den yapılan açıklamada, Yeni Zelanda Başbakanı'ndan, Çin'deki tüm üst düzey yetkililere kamuoyunun önünde "eğitim merkezi" denilen kampları kapatması, istismarları sona erdirmesi, bağımsız ve uluslararası gözlemcilerin Sincan bölgesine girişine izin vermesi yönünde çağrıda bulunması istendi.

Birleşmiş Milletler (BM) Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi'nin (İHOP) Çin'de ayrımcılığa uğrayan topluluklarla ilgili İsviçre'nin Cenevre kentinde ağustosta düzenlediği toplantıya katılan insan hakları kuruluşları, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yerel yöneticilerin siyasi olarak sakıncalı tutumlar içinde olduğunu iddia ettiği bireyleri, siyasi eğitim merkezlerinde alıkoyduğunu açıklamıştı.

Örgüt temsilcileri, herhangi bir yargı kararına dayanmadan hürriyetinden alıkonulan kişi sayısının 3 milyonu bulduğunu iddia etmişti.

HRW ise Çin hükümetinin, ülkenin kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslüman Uygurlara ''sistematik insan hakları ihlallerinde bulunduğunu" duyurmuştu.

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'in saldırılar sonrasında sergilediği tutum uluslararası toplum tarafından övgüyle karşılanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
HRW Jacinda Ardern

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