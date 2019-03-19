Ardern'in Parlamentodan Müslümanlara Mesajı: ‘Es Selamün Aleyküm’

Yaşanan trajedi karşısında merhametli ve kararlı yaklaşımıyla övgü toplayan Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, bir ulusun acısını dillendirmek zorunda kalmayı asla ummadığını söyledi.

Nabi, saldırının ardından sosyal medyada da #HelloBrother (#MerhabaKardeşim) etiketiyle anıldı ve kahraman haline geldi.

Ardern parlamentoda yaptığı konuşmasının başında kurbanlara değindi: “Hati Muhammed Davud Nabi 71 yaşındaydı, El Nur camisinin kapısını açmıştı. Ardern’in dudaklarından “Merhaba kardeşim, hoşgeldin” sözleri döküldü. Bunlar onun son sözleriydi. Tabii ki kapının arkasında kendisini bekleyen şiddetten haberi yoktu. Ancak hoşgeldin demesi bize o kadar çok şey anlatıyor ki. O herkesi bağrına basan, herkese karşı açık olan ve şefkat duyan bir dinin mensuybuydu.”

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camide Cuma günü meydana gelen silahlı saldırının ardından Başbakan Jacinda Ardern, saldırıyla bağlantılı bir dizi konuya değindi, ancak önce Müslüman cemaatin cesaretini övdü ve kurbanları andı.

Saldırıların şüphelisi Avustralya vatandaşı 28 yaşındaki Brenton Tarrant Cumartesi günü mahkeme karşısına çıkarak cinayetle suçlandı. Yeni Zelanda’nın Güney Adası’nda yaşanan Tarrant beyaz ırkın üstünlüğünü savunuyor.

5 Nisan’da mahkemesine devam edilmesine karar verilen Tarrant kefalet hakkı olmaksızın cezaevine gönderildi. Polise göre 5 Nisan’da Tarrant hakkında başka suçlamalar da yapılması bekleniyor.

Ardern parlamentodaki konuşmasında saldırgana da değindi ve “O şöhret arayışında olabilir ama biz Yeni Zelandalılar ona hiçbir şey vermeyeceğiz, adını bile söylemeyeceğiz” dedi.

Ardern konuşmasında saldırganın ismini bir kez bile dile getirmedi.

Ardern konuşmasını Arapça “Es Selamün Aleyküm” sözleriyle bitirdi.

Cuma günü meydana gelen saldırıda Müslüman göçmenlerden oluşan 50 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatlarını kaybedenler arasında Pakistan, Bangladeş, Hindistan, Kuveyt ve Somali kökenliler de vardı.

Saldırıda ölenlerin tam listesinin hala açıklanmamış olmasından kaynaklanan eleştiriler karşısında polis bunun özen isteyen bir iş olduğunu söyleyerek çalışmaya devam ettiklerini, 12 kişinin kimliğinin belirlendiğini ve altısının cenazelerinin ailelerine teslim edildiğini bildirdi.