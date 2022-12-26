HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Ardıç çayı faydaları nelerdir? Ardıç çayı nasıl yapılır?

Ardıç çayı faydaları nelerdir? Ardıç çayı nasıl yapılır?

25.12.2022 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarih boyunca doğal ürünler her zaman çeşitli alanlarda kullanılmıştır. Günümüzde ilaç sektöründe yaşanan gelişmeler ile genel olarak her rahatsızlıkla ilgili ilaç tedavisi bulunur. Bunun yanında alternatif tıp günümüzde tercih edilen bir başka tedavi yöntemidir. Genel olarak doğal ürünler, doğru tüketim ile birlikte çeşitli rahatsızlıklara olumlu etki yapabilir. Ardıç tohumu farklı sorunlara iyi gelen doğal bir bitkidir. Peki, ardıç çayı faydaları nelerdir ve nasıl demlenir?

Ardıç çayı faydaları nelerdir? Ardıç çayı nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Ardıç çayı neye iyi gelir?
  • Ardıç çayı nasıl yapılır?
  • Ardıç çayı zayıflatır mı?
  • Ardıç çayı adet söktürür mü?

Ardıç, iğne yapraklı ve uzun boylu bir bitkidir. Yaprakları uzun süre yeşil kalabilen ardıç, genel olarak Kuzey Yarım Küre’de yetişebilen bir bitkidir. Ülkemizde farklı ardıç çeşitleri yetişebilmekte olup genel olarak Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde varlığını sürdürmektedir. Ardıç bitkisinin içeriğinde bol miktarda C vitamini, kalsiyum, potasyum ve manganez bulunur. Ardıç tohumundan yapılan ardıç çayının pek çok faydası bulunur. İnsan sağlığı için olumlu etkileri bulunan ardıç çayı birçok rahatsızlık için doğal bir tedavi yöntemi olabilmektedir. Genel olarak kolay ulaşılabilen bir bitkidir ve aktarlarda kolay bir şekilde bulunur.

Ardıç çayı neye iyi gelir?

Ardıç çayı alternatif tıpta kullanılan bir besindir. Yapılan araştırmalar göre ardıç çayının bilinen birçok faydası vardır. "Ardıç çayı ne işe yarar?" sorusunun cevabı için ardıç çayı faydaları sıralanabilir. Ardıç çayının bilinen birçok yararı vardır. Doğal bir besin olan ardıç meyvesinden elde edilen ardıç çayı insan sağlığı için önemli bir besindir. Ardıç çayı faydaları:

  • Ardıç çayının sindirim sistemi üzerinde olumlu etkisi olduğu bilinir.
  • Bağırsakları çalıştırarak sindirimi kolaylaştırır.
  • Vücut direncini arttırarak metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur.
  • Vücuttaki ödemin azalmasına yardımcı olur.
  • İdrar söktürücü etkilidir ve idrar yollarında oluşan enfeksiyonları önlemeye yardımcıdır
  • Kandaki şekeri azaltır, şeker hastalığına karşı tedavi edici etkisi vardır.
  • Kalp sağlığını korumaya destek bir üründür.
  • Kan dolaşımını düzenleyici ve damar tıkanıklıklarını önleyici etkisi vardır.
  • Ardıç çayının mikrop öldürücü bir etkisi bulunur.
  • Özellikle kış aylarında nezle, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı bağışıklığın daha güçlü olmasını sağlar.
  • Anemiye karşı olumlu etkileri vardır.
  • İştah artırıcı özelliği vardır.
  • Mide ağrısı, şişkinlik, mide ekşimesi, iştahsızlık gibi sorunları azaltmaya yarar.
  • Regl ağrılarının azalmasına yardımcı olur, akıntıların oluşmasını önler.
  • Uyku problemlerinin azalmasına yardımcı olur, uykuyu dengeleyici etkisi bulunur.
  • Ardıç çayının ağrı söktürücü etkisi bulunur. Öksürük, boğaz ağrısı gibi sıkıntıların önüne geçer.

İlginizi Çekebilir

Enerji deposu propolisli atom çayı faydaları nedir?

Enerji deposu propolisli atom çayı faydaları nedir?

 Alerjik astıma iyi gelen üzerlik çayı faydaları

Alerjik astıma iyi gelen üzerlik çayı faydaları

 Kokusuyla büyüleyen vanilya çayı faydaları

Kokusuyla büyüleyen vanilya çayı faydaları

 Süt arttıran humana çayı faydaları

Süt arttıran humana çayı faydaları

 Kolejen üretimini destekleyici kivi çayı faydaları

Kolejen üretimini destekleyici kivi çayı faydaları

 Vücudu toksinlerden temizleyen maydanoz sapı çayı faydaları

Vücudu toksinlerden temizleyen maydanoz sapı çayı faydaları

Ardıç çayı nasıl yapılır?

Ardıç marketlerde ve aktarlarda taze ve ya kurutulmuş olarak satılabilir. Taze ardıç alındığında kurutulduktan sonra çay hâline getirilebilir. Her doğal besin gibi ardıç çayı da tüketilirken dikkat edilmesi gereken bir besindir. Hamileler, emziren kadınlar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler için tüketilmesi gereken miktar önemidir. Ayrıca bu bireylerin tüketmeden önce bir uzmana danışmaları daha doğru olur.

Ardıç çayı nasıl demlenir?

Ardıç çayını tüketirken tüketim dozuna dikkat edilmesi gerekir. Alınması gereken miktara dikkat ederek düzenli tüketimde birçok soruna olumlu etkisi vardır. Ardıç çayı tarifi şu şekildedir:

  • Toplanan ardıçlar güneş görmeyen bir yerde kurutulur.
  • Kurutulan bu meyveler ezilerek toz hâline getirilir.
  • Bir bardak kaynamış suyun içerisine bir tatlı kaşığı kurutulmuş meyveden atılır.
  • Sonrasından 20 dakika kadar demlendirilir.
  • Ardından süzülerek tüketilebilir.

Ardıç çayı zayıflatır mı?

İnsan sağlığı için birçok olumlu etkisi bulunan ardıç çayının kilo vermeye destek olduğu da bilinir. İçeriğinde bulunan bitkisel asitler ile birlikte hem sağlık açısından vücuda katkıları bulunurken hem de zayıflamaya yönelik katkıları bulunur. Ardıç çayı metabolizmayı hızlandırıp ödem sökmeye destekleyici bir ürün olduğundan kilo vermeye yardımcı bir besindir. Kilo vermeye doğrudan değil ama dolaylı olarak destek olan bir besindir.

Ardıç çayı adet söktürür mü?

Ardıç çayının bilinen birçok faydasından biri de adet sancılarının hafiflemesine yardımcı olmasıdır. Kadınlar, adet dönemlerinde ardıç çayını tüketip adet ağrılarına karşı bir önlem alabilirler. Ardıç çayı regl ağrılarına iyi gelse de direkt olarak adet söktürücü bir özelliği yoktur.

İlginizi Çekebilir

Hücre yenileyici gül tomurcuğu çayı faydaları

Hücre yenileyici gül tomurcuğu çayı faydaları

 Diyet listelerinin vazgeçilmezi avokado çayı faydaları

Diyet listelerinin vazgeçilmezi avokado çayı faydaları

 Metabolizmayı hızlandırarak kilo veriden kiraz çayı faydaları

Metabolizmayı hızlandırarak kilo veriden kiraz çayı faydaları

 Saçları ve cildi yenileyen iğde çayı faydaları

Saçları ve cildi yenileyen iğde çayı faydaları

 Hazımsızlığa birebir taze zencefil çayı faydaları

Hazımsızlığa birebir taze zencefil çayı faydaları

 Ferahlatıcı aloe vera çayı tarifi

Ferahlatıcı aloe vera çayı tarifi

 Kanı temizleyen aynı safa çayı ne işe yarar?

Kanı temizleyen aynı safa çayı ne işe yarar?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üzüme benziyor ama değil! Cinsel gücü tavan yaptırıyorÜzüme benziyor ama değil! Cinsel gücü tavan yaptırıyor
Araç park edecek yer yok... Her şey kapış kapışAraç park edecek yer yok... Her şey kapış kapış
İkizler paraları böyle yemişİkizler paraları böyle yemiş
Anahtar Kelimeler:
Ardıç bitki çayı bitki çayları faydaları nelerdir ardıç meyvesi

En Çok Okunan Haberler

İlk kez rakam verildi! 12.292 TL detayı...

İlk kez rakam verildi! 12.292 TL detayı...

Araç muayenesinde istenen o parayı TÜVTÜRK’ten geri alabilirsiniz…

Araç muayenesinde istenen o parayı TÜVTÜRK’ten geri alabilirsiniz…

"Dondurucu soğuklar" geliyor! 3 ay boyunca... İl il sıralandı

"Dondurucu soğuklar" geliyor! 3 ay boyunca... İl il sıralandı

‘Aşık oluyor ve…’ Aileler dikkat! Bu tehlikeli oyunu bilmeyen çocuk yok

‘Aşık oluyor ve…’ Aileler dikkat! Bu tehlikeli oyunu bilmeyen çocuk yok

Hepsi kuyruğa girip bekledi: "Süre uzatılmayacak! Mutlaka başvurun"

Hepsi kuyruğa girip bekledi: "Süre uzatılmayacak! Mutlaka başvurun"

Görenler hayrete düştü, fotoğraf için sıraya girdiler! "Kilo kilo satılacak"

Görenler hayrete düştü, fotoğraf için sıraya girdiler! "Kilo kilo satılacak"

İlginizi Çekebilir

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.