Ardıç çayı faydaları nelerdir? Ardıç çayı nasıl yapılır?

Ardıç, iğne yapraklı ve uzun boylu bir bitkidir. Yaprakları uzun süre yeşil kalabilen ardıç, genel olarak Kuzey Yarım Küre’de yetişebilen bir bitkidir. Ülkemizde farklı ardıç çeşitleri yetişebilmekte olup genel olarak Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde varlığını sürdürmektedir. Ardıç bitkisinin içeriğinde bol miktarda C vitamini, kalsiyum, potasyum ve manganez bulunur. Ardıç tohumundan yapılan ardıç çayının pek çok faydası bulunur. İnsan sağlığı için olumlu etkileri bulunan ardıç çayı birçok rahatsızlık için doğal bir tedavi yöntemi olabilmektedir. Genel olarak kolay ulaşılabilen bir bitkidir ve aktarlarda kolay bir şekilde bulunur.

Ardıç çayı neye iyi gelir?

Ardıç çayı alternatif tıpta kullanılan bir besindir. Yapılan araştırmalar göre ardıç çayının bilinen birçok faydası vardır. "Ardıç çayı ne işe yarar?" sorusunun cevabı için ardıç çayı faydaları sıralanabilir. Ardıç çayının bilinen birçok yararı vardır. Doğal bir besin olan ardıç meyvesinden elde edilen ardıç çayı insan sağlığı için önemli bir besindir. Ardıç çayı faydaları:

Ardıç çayının sindirim sistemi üzerinde olumlu etkisi olduğu bilinir.

Bağırsakları çalıştırarak sindirimi kolaylaştırır.

Vücut direncini arttırarak metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur.

Vücuttaki ödemin azalmasına yardımcı olur.

İdrar söktürücü etkilidir ve idrar yollarında oluşan enfeksiyonları önlemeye yardımcıdır

Kandaki şekeri azaltır, şeker hastalığına karşı tedavi edici etkisi vardır.

Kalp sağlığını korumaya destek bir üründür.

Kan dolaşımını düzenleyici ve damar tıkanıklıklarını önleyici etkisi vardır.

Ardıç çayının mikrop öldürücü bir etkisi bulunur.

Özellikle kış aylarında nezle, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı bağışıklığın daha güçlü olmasını sağlar.

Anemiye karşı olumlu etkileri vardır.

İştah artırıcı özelliği vardır.

Mide ağrısı, şişkinlik, mide ekşimesi, iştahsızlık gibi sorunları azaltmaya yarar.

Regl ağrılarının azalmasına yardımcı olur, akıntıların oluşmasını önler.

Uyku problemlerinin azalmasına yardımcı olur, uykuyu dengeleyici etkisi bulunur.

Ardıç çayının ağrı söktürücü etkisi bulunur. Öksürük, boğaz ağrısı gibi sıkıntıların önüne geçer.

Ardıç çayı nasıl yapılır?

Ardıç marketlerde ve aktarlarda taze ve ya kurutulmuş olarak satılabilir. Taze ardıç alındığında kurutulduktan sonra çay hâline getirilebilir. Her doğal besin gibi ardıç çayı da tüketilirken dikkat edilmesi gereken bir besindir. Hamileler, emziren kadınlar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler için tüketilmesi gereken miktar önemidir. Ayrıca bu bireylerin tüketmeden önce bir uzmana danışmaları daha doğru olur.

Ardıç çayı nasıl demlenir?

Ardıç çayını tüketirken tüketim dozuna dikkat edilmesi gerekir. Alınması gereken miktara dikkat ederek düzenli tüketimde birçok soruna olumlu etkisi vardır. Ardıç çayı tarifi şu şekildedir:

Toplanan ardıçlar güneş görmeyen bir yerde kurutulur.

Kurutulan bu meyveler ezilerek toz hâline getirilir.

Bir bardak kaynamış suyun içerisine bir tatlı kaşığı kurutulmuş meyveden atılır.

Sonrasından 20 dakika kadar demlendirilir.

Ardından süzülerek tüketilebilir.

Ardıç çayı zayıflatır mı?

İnsan sağlığı için birçok olumlu etkisi bulunan ardıç çayının kilo vermeye destek olduğu da bilinir. İçeriğinde bulunan bitkisel asitler ile birlikte hem sağlık açısından vücuda katkıları bulunurken hem de zayıflamaya yönelik katkıları bulunur. Ardıç çayı metabolizmayı hızlandırıp ödem sökmeye destekleyici bir ürün olduğundan kilo vermeye yardımcı bir besindir. Kilo vermeye doğrudan değil ama dolaylı olarak destek olan bir besindir.

Ardıç çayı adet söktürür mü?

Ardıç çayının bilinen birçok faydasından biri de adet sancılarının hafiflemesine yardımcı olmasıdır. Kadınlar, adet dönemlerinde ardıç çayını tüketip adet ağrılarına karşı bir önlem alabilirler. Ardıç çayı regl ağrılarına iyi gelse de direkt olarak adet söktürücü bir özelliği yoktur.