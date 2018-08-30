Ardındaki sır bir türlü çözülemiyor! Bu köprüye giden köpekler birer birer intihar ediyor

Yalnız köprüden intihar edenler insan değil yalnızca köpekler! 600'ü aşkın köpeğin intihar etmesine rağmen ardında yatan sırrın bir türlü çözülemediği köprü hala daha tüyler ürpertmeye devam ediyor.

Köpeklerin intihar köprüsü tüyler ürpertiyor

1 / 14 Bir köprü düşünün ki; herkes tarafından “İntihar Köprüsü” olarak adlandırılıyor. Hikayesi ise hüzünlü olmasının yanında gizemini korumaya devam ediyor.

2 / 14 İskoçya’nın Milton yakınlarında yer alan Overtoun Köprüsü, tarihi Overtoun Kalesi’ne ulaşmanın tek yolu…

3 / 14 Fakat maalesef ki kötü bir üne de sahip bu köprü. Kötü olduğu kadar da gizemli bu ün yüzünden kaleye ziyaretler de epey azalmış durumda.

4 / 14 Çünkü 1859 yılında inşa edilen Overtoun Köprüsü harika mimarisinin aksine “İntihar Köprüsü” olarak da anılıyor.

5 / 14 1895 yılında kullanıma açılan bu köprü yerden toplam 25 metre yüksekliğe sahip. “İntihar Köprüsü” olarak anılmasının sebebinin ise insanlarla bir alakası yok.

6 / 14 Düşünülenin aksine bu köprüyü sadece köpekler intihar etmek için kullanıyor.

7 / 14 İlk intihar olayı ise 1950 senesinde gerçekleşti. Ve sonrasında birden bütün köpekler birbirlerine benzer tepkiler vererek köprünün üzerinden atlamaya başladı.

8 / 14 Artan intihar vakaları sonrasında ise halk bu intiharların sebebini bulmaya çalıştı. Buldukları sebep ise “kalenin içerisindeki kötü ruhların köpeklerin kaleye ulaşmalarını istemedikleri için onları lanetledikleriydi.”

9 / 14 İntihar eden köpek sahiplerinin söylediklerine göre ise olaylar birbirlerinin aynısı. Köpekler köprüye gelene dek her şey normal ilerliyor. Ancak köprünün ortasında köpekler birden hızlanıyor ve hep aynı yerden ve aynı hizzadan kendilerini aşağı bırakıyorlar.

10 / 14 Hayvan Davranışları Uzmanı Dr. David Sands ise bu konuyu incelemek için Overtoun Köprüsüne gitmiş. Doktorun yaptığı araştırmalar sonucu ortaya iddia ise halkın düşündüklerinden daha mantıklı…

11 / 14 Doktorun iddiasına göre; köprünün altında yaşayan vizonlar köpekleri sinirlendiren kokular yayıyor. Bu kokuya karşı koyamayan köpekler ise kendini kaybedip kokuya ulaşmak istedikleri için aşağıya atlıyorlar.

12 / 14 Yine de aynı hizadan atlamalarının sebebi hala bulunamadığı için halk kötü ruhlara inanmaya devam ediyor. Hükümet ise çareyi köprüye, uyarı levhaları ve pankartlar asarak halkı bilinçlendirmekte bulmuş.

13 / 14 Köprünün gizemi hala devam etmekte. Eğer yolunuz bir gün bu köprüye düşerse köpeğinize çok dikkat ederek geçmenizi öneririz.