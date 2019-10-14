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Ardışık aranan FETÖ şüphelisi eski askerlere hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 13:52 | Son Güncelleme

Adana'da örgüt "mahrem imamları"yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddia edilen eski astsubay 2 şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Adana'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin ''mahrem imamları''yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatlı oldukları gerekçesiyle eski astsubay 2 şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Örgütle bağlantılı oldukları iddia edilen tutuksuz şüpheliler M.B. ve A.S. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı tarafından şüpheliler için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede itiraflarına yer verilen şüpheli A.S. örgütle ilk olarak 2011 yılında tanıştığını belirterek, ''Askeri okulu kazanınca bir yıl boyunca FETÖ'ye ait evlere gittim. Sohbet toplantısı için gittiğim evlerde bir sonraki toplantının tarihi ve nerede olacağı belirleniyordu. Ben bu toplantılara katılmak istemeyince okuldan devrem olan M.D. bana 'Abiler ısrarla seni çağırıyor.' dedi. Ayrıca örgüt mahrem imamları sohbet toplantısı için ankesörlü ve büfe telefonlarından arıyorlardı.'' ifadesini kullandı.

Şüphelilerin, örgütün hiyerarşik yapısında yer aldığı anlaşılan kişilerle irtibatlı oldukları aktarılan iddianamede, şu tespitlere yer verildi:

''Şüphelilerin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem asker yapılanması içerisinde asker abisi/imamlarının sorumlu olduğu kişilerden olması, bu kapsamda şüphelilerin kontörlü sabit hatlardan aranmak sureti ile örgütün benimsediği tedbir ve gizliliğe uyması, bu amaçla gizliliği sağlamak için ankesörlü telefonla iletişim şeklini tercih etmeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde şüphelilerin üzerlerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ayrı ayrı cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur.''

İddianamede ifadelerine yer verilen sanık M.B. ise suçlamaları kabul etmedi.

Zanlıların ilerleyen günlerde yargılanmasına başlanacak.

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