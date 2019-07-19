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Ardiyeyi sahte sahte içki imalathanesine çevirmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 21:20 | Son Güncelleme

Tolga YANIK/KONYA.

Tolga YANIK/KONYA. (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda evinin ardiye olarak kullanılan bölümünde kaçak içki imalatı yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Konya Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yazlık Mahallesi'nde oturan S.H.'nin evinde kaçak içki imalatı yaptığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda evin bahçesindeki ardiye olarak olarak kullanılan bölümde alkol damıtını yapan S.H.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, alkol damıtımda kullanılan 25 litrelik ısıtma kazanı ve damıtılan alkol ürünün soğutulmasında kullanılan içi su dolu 100 litrelik varil, 10 kg anason maddesi, 14 plastik bidon içerisinde 105 litre rakı, 8 cam şişe içerisinde 15 litre şarap, 29 boş alkol şişesi, alkol yapımında kullanılan 4 bidon içerisinde mayalanmış 150 litre kaysı posası, 2 alkolmetre, damıtılan alkolün süzülmesinde kullanılan 3 kilogram karbon maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin Ereğli Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceği belirtildi. Gözaltına alınan S.H.'nin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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