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Aref'ten ilk sözler: Ayaklarımı hareket ettiremiyorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.07.2018 16:29 | Son Güncelleme

Kobra ısırması haberiyle gündemde olan Aref Ghafouri ilk kez konuştu. Aref Ghafouri "yürümekte sıkıntı çekebileceğimi söylüyorlar" dedi

Aref'ten ilk sözler: Ayaklarımı hareket ettiremiyorum

Antalya'da gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılanın ısırmasının ardından tedavi için özel uçakla Mısır'a giden, İran asıllı Türk vatandaşı illüzyonist Aref Ghafouri, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Mesajlaşma uygulaması 'WhatsApp' üzerinden sesli mesaj gönderen Aref Ghafouri sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Aref şunları söyledi:

"Şu ana kadar 8 tüp panzehir yaptılar ve ilk test yapıldı. Ayaklarımı hareket ettiremiyorum. Kısmi felç olabilir, diyorlar. Yürümekte sıkıntı çekebileceğimi söylüyorlar. Zamanla düzelebilir, diyorlar.

Gelmeseydin çok kötü olabilirdin, diyorlar. Bu ilaçtan Arabistan ve Fransa'da yokmuş, sadece Mısır'da varmış. Allah'tan buraya gelmişim yoksa 24 saati geçirince sinir krizleri ve kalp krizi riski olabileceğini söylediler" dedi.

DHA

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aref ghafouri Aref Ghafouri kobra

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