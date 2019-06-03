HABER

"Arefe çorbası" geleneği asırlardır sürdürülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 14:45 | Son Güncelleme

Kastamonu'daki bulunan Şeyh Ahmet Türbesi'nde 800 yıldır arefe günü ziyaretçilere çorba dağıtılıyor

Kastamonu'da bulunan Şeyh Ahmet Türbesi'nde 800 yıldır arefe günlerinde ziyaretçilere çorba ikram ediliyor.

Merkeze bağlı Gölköy'deki Tekkeşin sülalesine mensup 15 aile, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde arefe günleri sırayla çevre köylerden ve illerden gelenlere Şeyh Ahmet Türbesi'nin yanındaki misafirhanede çorba dağıtıyor. Yıllardır ellerinde tencere ve kaplarla gelen binlerce kişi, bu çorbadan alıp evlerine götürüyor.

Çorbanın bu yıl yapımını üstlenen aile üyelerinden Uğur Tekkeşin, AA muhabirine, Şeyh Ahmet Türbesi Vakfının 1207 yılında kurulduğunu aktararak, "Bizde bir gelenek bu. Eskiden çok daha farklıymış. Araç olmadığı yıllarda buradan geçenler Tekkeşin aileleri tarafından doyurulurmuş. Geçen zaman ve gelişen teknolojiyle bu gelenek değişmiş. Artık bu şekilde bir uygulamaya dönüşmüş." dedi.

Çorbanın sadece arefe günleri dağıtıldığını anlatan Tekkeşin, şunları belirtti:

"Bizde bu gelenek babadan oğula geçiyor. Her arefe bir aile o günün çorbasını hazırlıyor. Gün ağarmadan çorba yapımına başlanıyor. Hem Kastamonu'dan hem de il dışından ellerinde kaplarla gelenlere çorbayı ikram ediyoruz. Onlar da alıp evlerine götürüyor. Her sene değişiyor ama bu sene 30 kazan çorba pişireceğiz diye düşünüyorum. Sabah başlayan çorba ikramı akşam ezanına kadar devam ediyor. Akşam gelenlerle birlikte iftar yapıyoruz."

Kastamonu genelinde bu çorbanın bilindiğini dile getiren Tekkeşin, "Herkes bildiği için zaman zaman da destek veriyorlar. Çorbamızda öncelikle hayır için bırakılan malzemeleri kullanıyoruz. Eksik malzemeleri ise o yıl çorba yapma sırası olan aile tamamlıyor." diye konuştu.

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...
Kazada ölen kulüp başkanı ile kadın memur, toprağa verildiKazada ölen kulüp başkanı ile kadın memur, toprağa verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB komiserini kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, AB komiserini kabul etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arife çorbası KASTAMONU Şeyh Ahmet Türbesi

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

Bakan Pekcan açıkladı! İhracatta rekor

Bakan Pekcan açıkladı! İhracatta rekor

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Feci anlar! Kaldırımda oturan 2 kadını böyle öldürdü

Feci anlar! Kaldırımda oturan 2 kadını böyle öldürdü

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sahiller doldu taştı!

Sahiller doldu taştı!

Taksim Metro çıkışında şüpheli çanta alarmı!

Taksim Metro çıkışında şüpheli çanta alarmı!

Küçükçekmece'de otomobil bahçeye uçtu!

Bahçede gördüklerine inanamadılar! Hemen oraya koştular

Bayram namazı Karabük 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Karabük 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bataklıktan böyle kurtarıldı

Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...

Bayram namazı Kahramanmaraş 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Kahramanmaraş 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.