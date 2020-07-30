Arefe günü 1001 İhlas okumanın fazileti nedir, nasıl okunur? Arefe günü ibadetleri nelerdir?

Bu mübarek günde yapılacak ibadetlerin birçok önemi bulunmaktadır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır. Peygamberimiz (s.A.S) buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahü Tealänın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem'den azad olur. Arefe günü ibadet ve dua edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır.

Arefe günü 1001 İhlas okumanın fazileti nedir, nasıl okunur?

Arefe, Bayramın müjdecisidir. Peygamberimiz, " En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır. İhlas Suresi okunuşu nasıldır? Arefe günü 1001 İhlas okumanın fazileti nedir? Arefe günü ibadetleri nelerdir? Bugün arefe günü ve vatandaşlar arife günü ibadetlerini oldukça merak ediyor. Bu bağlamda İhlas Suresi özellikle aratılıyor. Sevgili peygamberimizin hadis-i şerifinde arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. (Ebu-ş şeyh)" deniyor. Yine başka bir hadis-i şerifte, arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc),ona ne isterse verir." deniyor.



