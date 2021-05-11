Arefe Günü bankalar açık mı? Bayramda bankalar açık mı? İşte banka çalışma saatleri...

Ramazan ayının sona ermesine iki gün kalmış durumda. Mübarek Arefe Günü'nde banka işlemlerini halletmek isteyen vatandaşlar Arefe Günü bankalar açık mı sorusunu araştırmaya koyuldu. Peki Arefe Günü bankalar açık mı?

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Ramazan ayının bitmesine çok az bir süre kaldı. 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü Arefe Günü idrak edecek. Vatandaşlar Arefe Günü bankaların açık olup olmadığını da merak ediyor. 12 Mayıs yani Arefe Günü bankalar açık olacak. Fakat Arife gününde bankaların çalışma saatleri sabah 09.00 ile 12.30 saatlerinde olacak.

Bankalar Birliği'nden yapılan bir açıklamada önemli bir uyarı yapıldı. Hem vatandaş hem de çalışanların sağlığını korumak amacıyla banka müşterilerinin özellikle ATM, mobil bankacılık, internet gibi şube dışı kaynaklardan işlem yapmaları istendi.

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

Bu sene Ramazan Bayramı tatili 9 gün olarak uygulanırken bankalarda emekli maaşı ve emekli ikramiyesi ödemeleri sebebi ile çalışma saatlerinde düzenlemeye gidilip, mesai saati 10:00'dan 09:00'a kadar çekilmişti. Bankaların kapanış saati ise 16:00 olarak ilan edilmişti. Bu süreçte bankalar 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günü tam gün şeklinde çalışırken 12 Mayıs Arefe Günü ise yarım gün olarak çalışacak. 13 Mayıs Perşembe ve 14 Mayıs Cuma günleri ise şubeler kapalı olup hizmet vermeyecek. 9 gün sürecek Ramazan Bayramı tatilinin ardından bankalarda işe dönüş tarihi ise 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü olarak uygulanacak.

