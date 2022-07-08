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Arefe Günü bugün mü, hangi gün? 2022 Kurban Bayramı Arefe Günü ne zaman ve resmi tatil mi?

08.07.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı yaklaşırken arefe gününün hangi gün idrak edileceği de merak ediliyor. Vatandaşlar heyecanla beklediği Kurban Bayramı öncesinde ibadetlerini yerine getirmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Arefe gününün bugün olup olmadığı da sorgulanan konulardan oldu. Peki Arefe Günü bugün mü, hangi gün? 2022 Kurban Bayramı Arefe Günü resmi tatil mi? İşte merak edilenler...

Arefe Günü bugün mü, hangi gün? 2022 Kurban Bayramı Arefe Günü ne zaman ve resmi tatil mi?

Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken Arefe Günü ile ilgili araştırmalar da yoğunluk kazandı. Tatil planlarına yön vermek isteyenler başta olmak üzere, birçok kişi "Arefe Günü ne zaman, bugün mü?" sorusuna yanıt arıyor. Kurban Bayramı bu sene 9-12 Temmuz tarihleri arasında kutlanacak. Arefe Günü ise 8 Temmuz 2022 Cuma gününe denk geliyor. Peki Arefe Günü bugün mü?

2022 AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü bu sene 8 Temmuz 2022 Cuma gününe denk geliyor. Her sene arefe günü yarım gün tatil edilmektedir. Buna göre; 8 Temmuz Cuma günü yarım gün tatil olacak. Dolayısıyla bankalar, noterler, postaneler de yarım gün hizmet verecekler.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kabine Toplantısı'nda açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili süresi ile ilgili şu ifadeleri kullandı; "Kurban Bayramını tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağı haberini sizlerle paylaşmak istiyorum."

Kamu çalışanları bayramda 9 günlük tatil yapacak. Özel sektör çalışanları ise 13 Temmuz Çarşamba günü iş başı yapacak.

2022 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Kurban Bayramı arefesi 8 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

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