Arefe Günü eczaneler açık mı? Arefe Günü eczaneler kaça kadar çalışıyor?

Bin aydan daha hayırlı ay olan Ramazan ayının sonuna gelinmesiyle birlikte Ramazan Bayramı da yarın 13 Mayıs tarihinde idrak edecek. Vatandaşlar bugün 12 Mayıs'ta Arefe Günü eczaneler açık mı sorusunun yanıtını arıyor. Peki Arefe Günü eczaneler açık mı?

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Bu sene Arefe Günü 12 Mayıs'ta idrak etti ve bugün yarım gün tatil ilan edildi.

Arefe Günü'nün gelmesiyle beraber eczane çalışma saatleri araştırılmaya başlandı. Bayram ve Arefe'nin bu sene hafta içerisine denk gelmesi sebebiyle eczanelerin çalışma durumu merak ediliyor. Tam bu noktada üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı öncesinde eczanelerin arefe mesaisi vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Arefe gününde, hem eczaneler hem de ASM'ler (Sağlık Ocakları) saat 13:00'a kadar açık olacak. Resmi tatil günlerinde sadece nöbetçi eczaneler açık olmaktadır. Bugün tüm eczaneler öğlene kadar çalışmaya devam edecek.

ECZANELER BAYRAMDA AÇIK MI?

Eczaneler resmi tatil sebebiyle Ramazan Bayramı'nda kapalı olacak ve hizmet vermeyecek. Fakat nöbetçi eczaneler açık olacak. Hangi eczanelerin açık olduğunu öğrenmek için ise İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden İstanbul'da bulunan nöbetçi eczanelere erişim sağlayabilirsiniz. Diğer illerdeki nöbetçi eczaneler için de aynı şekilde internet üzerinde ulaşabilmek mümkün.

