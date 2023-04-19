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AREFE GÜNÜ İBADETLERİ: Arefe günü yapılacak ibadetler neler? İşte kılınması gereken namazlar ile okunacak dua, sure, zikir ve tesbihler

19.04.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arefe günü ibadetleri 20 Nisan 2023 Perşembe günü öncesi arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Ramazan Bayramı yaklaşırken Arefe günü ibadetleri konusunu araştıran vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgileri inceliyor. Namazlar, dua, sure, zikir ve tesbihler araştırılıyor. Peki, Arefe günü yapılacak ibadetler neler? İşte arefe günü yapılması gereken ibadetler...

AREFE GÜNÜ İBADETLERİ: Arefe günü yapılacak ibadetler neler? İşte kılınması gereken namazlar ile okunacak dua, sure, zikir ve tesbihler

Arefe günü ibadetleri 20 Nisan 2023 Perşembe günü öncesi vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu sene cuma gününe denk geliyor. 3 gün sürecek bayram tatili Pazar günü sona erecek. Öte yandan birçok kişi internette araştırma yapıyor. Arefe günü ibadetleri merak edildi. İşte arefe günü ibadetleri...

ARİFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Arefe günü yapılacak ibadetler Diyanet İşleri Başkanblığı tarafından yayımlanmıştır.

Arefe günü kılınacak namazlar şu şekildedir:

Duha namazı (kuşluk namazı),

Tesbih namazı,

Şükür namazı

AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR

Arefe günü ve geceleri 1001 kere‘Estagfirullahe’l-azime be etubü ileyh’ okunmalı. İstigfar edilmeli ve tesbih namazı kılınmalıdır.

İslam peygamberi Hazreti Muhammed arefe günü şu duayı okurdu:

'Allahümmec’al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran’ (Allah’ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah’ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır)

Bu duayı okuyanların büyük mükâfata nail olacağı belirtilmektedir.

Arefe günü İhlas Suresi'nin okunması gerektiği de birçok kaynakta yer almaktadır.

İHLAS SURESİ: Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Hz. Muhammed şu duâyı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini müjdelemiştir:

"Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."

İmam-ı Tirmizi, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in "Duânın hayırlısı arife günü yapılan duâdır" diye buyurduğunu ifade etmiş ve peygamberlerin arife günü duâsını şöyle okuduğunu bildirmiştir:

"Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir."

Buhâri'de geçen bir hadiste ise "Allahümme'c'al fi kalbi nûran ve fi basari nûran. Allahümme'şrah li sadri ve yessir li emri..." duasını okuyan şeytanın tasallutundan kurtulur, kendini muhafaza altına almış olur.

AREFE GÜNÜ TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ

Arefe günü zikirleri:

İhlâs Suresi

La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey'in kadir.

Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk'adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr

Arefe günü tebihleri:

1001 kere 'Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh'

100 defa "Subhanallahi ve bi hamdihi"

"Subhanallahi velhamdulillahi" ve "La ilahe illallahu vallahu ekber" demenin Hz. Muhammed tarafından çok kıymetli olduğu müjdelenmiştir.

Öte yandan arife günü İhlas Suresi'ni bin defa okumak yapılacak en faydalı işlerden biridir. Ayrıca; tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen dualar arasında yer almaktadır

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